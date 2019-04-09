I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ieri sera hanno arrestato i pregiudicati catanesi MASCALI Alfio Denny 21enne e VENTIMIGLIA Concetto 31enne per detenzione e s...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ieri sera hanno arrestato i pregiudicati catanesi MASCALI Alfio Denny 21enne e VENTIMIGLIA Concetto 31enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

CATANIA, NASCONDEVANO LA DROGA IN UN RUDERE A SAN CRISTOFORO. ARRESTATI DUE SPACCIATORI

I militari, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nel popoloso quartiere di San Cristoforo tra le vie Piombai e delle Calcare, hanno osservato il Mascali che prendeva contatto con gli acquirenti in transito e, quale vedetta, consentiva al Ventimiglia di rifornirsi dello stupefacente richiesto custodito in un vicino rudere.

L’immediato intervento dei Carabinieri e le successive perquisizioni hanno consentito di rinvenire:

circa 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi per lo smercio al dettaglio custodite in involucri termosaldati in cellophane, circa 250 grammi di marijuana anch’essa suddivisa in involucri di carta stagnola e 330 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito sono stati associati alla Casa Circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G..