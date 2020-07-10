CATANIA: NEL CORSO DELLA SETTIMANA SONO STATI SANZIONATI BEN 17 POSTEGGIATORI ABUSIVI, CON UN TOTALE DI 6MILA 168 EURO SEQUESTRATI

Era nell’aria già da tempo e, alla fine, è successo: sono scattate le manette ai polsi di Fabio Scammacca, classe ’92, sorpreso, nella serata di ieri, a esercitare l’attività di posteggiatore abusivo...

Era nell’aria già da tempo e, alla fine, è successo: sono scattate le manette ai polsi di Fabio Scammacca, classe ’92, sorpreso, nella serata di ieri, a esercitare l’attività di posteggiatore abusivo in viale Ruggero di Lauria, nei pressi di un noto supermercato.

A causare l’arresto non è stato in sè il fatto che l’uomo stesse esercitando illegalmente come guardiamacchine, ma la violenta reazione opposta agli operatori della Volante che lo hanno controllato sul posto, ciò a riprova – dove ce ne fosse ancora bisogno – del fatto che questo fenomeno non è da sottovalutare sotto il profilo criminale.

Nell’aggressione che Scammacca ha portato ai due agenti, si può leggere l’affermazione tracotante di quel diritto (del tutto inesistente e, anzi, contrario a ogni principio di legalità) che l’uomo accampava sul suo “posto di lavoro”, sfociato senza alcun freno nell’inevitabile reato, conseguenza di una condotta deviata all’origine.

L’accusa rivolta nei confronti dell’uomo è di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e ha portato Scammacca agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si terrà nella mattinata di oggi.

Sempre più deciso a eradicare questo odioso fenomeno criminale, il questore di Catania Mario Della Cioppa ha vieppiù incrementato i servizi di controllo del territorio dedicati; ma è dai quotidiani servizi di pattugliamento che giungono i risultati più eclatanti e “sostanziosi”. Basti pensare che nel corso della settimana sono stati controllati e sanzionati ben 17 posteggiatori abusivi, con un totale di 6mila 168 euro sequestrati quali provento dell’illecita attività. Le zone poste a controllo spaziano dal litorale della Plaja alle vie del centro storico e a quelle interessate dalla presenza di uffici pubblici, quali quelle a ridosso di piazza San Domenico e di piazza Della Borsa.

Che si trattasse di un affaire lucroso potevamo ben immaginarlo, la reazione violenta di Scammacca che non voleva rinunciarvi lo ha ben dimostrato, e con il suo arresto si alza l’asticella dell’azione di controllo e di contrasto che saranno sempre più stringenti, fino alla completa scomparsa dal territorio di questi “taglieggiatori da strada”.