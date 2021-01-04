CATANIA: Niente mascherine o a spasso dopo le 22 senza motivo: 24 persone multate dai Carabinieri

Intensificati nell’ultimo fine settimana i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, volti a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto alla dif...

Intensificati nell’ultimo fine settimana i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, volti a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura.

I servizi di controllo e sensibilizzazione finalizzati al condiviso recepimento delle finalità delle norme sono stati eseguiti, nell’arco diurno e notturno, nella città di Catania ed in provincia.

Durante i predetti servizi, i militari hanno identificato complessivamente 593 persone, sanzionandone 24 per il mancato uso dei d.p.i. o per essere state trovate fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, dopo le 22.

Nel corso dell’attività sono stati inoltre sottoposti a controllo circa 195 esercizi commerciali, alcuni dei quali sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei dettami ministeriali. Durante uno dei controlli in provincia, all’interno dell’esercizio pubblico sono stati trovati, oltre al titolare, quattro avventori tutti sprovvisti di d.p.i.

Sono state denunciate due persone per guida senza patente, una per evasione dai domiciliari, nonché segnalati all’U.T.G. 7 giovani assuntori trovati in possesso di dosi di cocaina e marijuana.

L’invito, rivolto dai carabinieri, è quello che ognuno faccia ricorso al proprio senso di responsabilità, rispettando le norme, non tanto per evitare di incorrere in sanzioni, ma soprattutto al fine di non vanificare tutti gli sforzi di coloro che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica anche a rischio della propria incolumità.