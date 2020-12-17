95047

CATANIA: NOLEGGIA UN’AUTO E LA PRESTA A UN PREGIUDICATO SENZA PATENTE.

A cura di Redazione Redazione
17 dicembre 2020 16:08
Un uomo è stato sanzionato per incauto affidamento, poiché ha noleggiato un’auto di grossa cilindrata che ha prestato a un pluripregiudicato privo di patente; il quale è stato fermato mentre era alla guida dell’auto e il veicolo è stato sequestrato e, chiaramente, a subire il danno è anche il negozio di noleggio.

Se il pluripregiudicato non dovesse pagare le sanzioni pari a 15mila euro, queste saranno addebitate a chi ha noleggiato il mezzo che, incautamente, l’ha poi prestato.

