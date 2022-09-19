CATANIA. Non riesce a sfondare la porta di casa e si accanisce contro l’auto della compagna, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per “maltrattamenti in famiglia” un pregiudicato 31enne catanese.Al riguardo gli operanti,...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per “maltrattamenti in famiglia” un pregiudicato 31enne catanese.

Al riguardo gli operanti, in seguito ad una chiamata pervenuta nella tarda serata di ieri sul 112 “Numero Unico di Emergenza”, si sono prontamente recati nel quartiere San Giorgio, trovandosi di fronte alla scena di una donna, che dal balcone di casa stava chiedendo aiuto, mentre nella via sottostante un uomo era intento a danneggiare un’automobile, frantumandole sia il parabrezza che il lunotto posteriore.

I militari, bloccato il soggetto, hanno quindi proceduto alla ricostruzione dei fatti, accertando che la vittima, poco prima, aveva avuto un’accesa discussione col compagno, il soggetto fermato in strada, che aveva allontanato da casa nel tentativo di concludere definitivamente la relazione sentimentale, poiché esausta delle continue violente liti.

L’uomo, ritornato dopo qualche ora e trovati i suoi effetti personali fuori casa, era tuttavia andato su tutte le furie, cercando prima di forzare la porta di casa, per poi scagliarvi contro i vari oggetti trovati sul ballatoio, come vasi, portaombrelli e statue in ceramica. Non contento, era quindi disceso in strada, iniziando ad accanirsi contro la vettura della ex fidanzata.

Il ragazzo, al termine delle fasi dell’arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria etnea che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare al carcere di Termini Imerese.