Catania, non si ferma all’alt e fugge dalla Polizia: nel bagagliaio nascondeva un’alabarda

Fugge al controllo della Polizia, ma viene bloccato dopo un inseguimento: nell’auto trovati droga e un’antica arma arrugginita. Denunciato un 35enne.

Non si è fermato all’alt intimato dagli agenti della Polizia di Stato, nel corso di un posto di controllo, nei pressi di piazza Santa Maria di Gesù.

L’uomo, un catanese di 35 anni, ha provato a fuggire, ingranando la marcia dell’auto, ma è stato inseguito dai poliziotti della squadra volanti fino a piazza Lanza, dove è stato bloccato, identificato e perquisito. In tasca aveva una dose di marijuana, che è stata posta sotto sequestro.

Per tale ragione, è stato segnalato in Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, per gli eventuali provvedimenti amministrativi di competenza.

Le verifiche sono poi state estese all’auto del 35enne, che ha mostrato una certa irritazione. Dopo aver ispezionato l’abitacolo, da cima a fondo, i poliziotti hanno aperto il portabagagli, trovandovi una vecchia alabarda arrugginita, nascosta sotto ad una stuoia da spiaggia.

L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla presenza dell’ascia. Pertanto, al termine di tutti gli accertamenti, l’alabarda è stata posta sotto sequestro e il 35enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.