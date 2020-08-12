CATANIA: NON SI FERMA ALL’ALT E FUGGE MA POI VA IN COMMISSARIATO PERCHÈ SOTTOPOSTO ALL’OBBLIGO DI FIRMA. DENUNCIATO

Nella giornata di ieri sono state denunciate due persone per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, ieri pomeriggio a piazza Palestro L.R.F., a bordo della sua moto, non ottemperava all’alt...

Nella giornata di ieri sono state denunciate due persone per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, ieri pomeriggio a piazza Palestro L.R.F., a bordo della sua moto, non ottemperava all’alt e, approfittando del traffico cittadino, accelerava la marcia per fuggire. A seguito di accertamenti d’ufficio esperiti sulla targa del mezzo, si appurava che l’uomo era un pregiudicato il quale si sarebbe dovuto presentare negli uffici del commissariato Librino in quanto gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di firma. Pertanto, al momento del suo arrivo all’ufficio di polizia, gli agenti – che lo stavano aspettando – provvedevano a denunciarlo, oltre che a sanzionarlo per le varie infrazioni al Codice della strada commesse.

Per il medesimo reato, nel corso della notte, veniva denunciato M.A. il quale, a bordo della sua autovettura assieme ad altre tre persone, in transito in corso Indipendenza non si fermava all’Alt della Polizia. Dopo un inseguimento per le strade del quartiere “San Berillo nuovo” il conducente perdeva il controllo del mezzo e andava a collidere con un’autovettura parcheggiata. I quattro individui scendevano dal mezzo nel tentativo di scappare ma venivano subito bloccati. Il conducente veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per diverse infrazioni al Codice della strada.