CATANIA, NON SI FERMA ALL’ALT E INVESTE UN POLIZIOTTO DAVANTI ALLA QUESTURA: FERMATO

Girava senza casco tra le vie del centro cittadino, ma, fermato dalla Polizia di Stato, ha travolto un agente e per tale motivo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, ferma r...

Girava senza casco tra le vie del centro cittadino, ma, fermato dalla Polizia di Stato, ha travolto un agente e per tale motivo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi mattutini di vigilanza, svolti presso il corpo di guardia della Questura di Catania, un agente, impegnato a dare informazioni ad alcuni cittadini in difficoltà che si erano rivolti alla Polizia, ha notato transitare, proprio in piazza S. Nicolella in direzione di via Antonino di Sangiuliano, un giovane a bordo di un motoveicolo, senza il casco protettivo.

Nonostante l’Alt intimato dal poliziotto, l’uomo, con fare spavaldo, ha assunto un atteggiamento di insofferenza, tentando, persino, di prendersi gioco dell’agente, affermando “sì…sì… ora me lo metto il casco”. Il giovane ha fatto finto di fermarsi per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga.

Senza alcuna esitazione, il poliziotto ha tentato di bloccarlo, ma è stato travolto dal motociclo che, nell’impatto, gli ha procurato una ferita alla mano.

In seguito all’urto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due autovetture di servizio parcheggiate regolarmente davanti la Questura, per finire poi a terra.

Una volta rialzatosi, il giovane ha provato comunque a fuggire a piedi, ma, ancora una volta, è stato subito raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, nonostante la ferita alla mano, l’agente ha identificato il soggetto, un 25enne catanese, e lo ha arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima, all’esito del quale il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti del 25enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.

Per il poliziotto sono state necessarie le cure sanitarie per le ferite riportate.

Nei confronti del 25enne sono state elevate le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada commesse.