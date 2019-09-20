CATANIA. NON SI FERMA ALL’ALT INVESTENDO UN CARABINIERE: RICERCATO SI COSTITUISCE IN CASERMA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un pregiudicato catanese di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e da...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un pregiudicato catanese di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

È accaduto ieri pomeriggio all’angolo tra le vie Ondine e Plaia luogo in cui i militari in moto del radiomobile hanno imposto l’alt al giovane catanese che, senza casco, conduceva un SH 300.

Nella circostanza, il predetto, allo scopo di sottrarsi al controllo, dapprima fingeva di fermarsi quindi ripartiva improvvisamente, impattando contro una delle due moto, facendo rovinare in terra uno dei carabinieri e dandosi a repentina fuga. Le immediate ricerche del fuggitivo, diramate dalla centrale operativa a tutte le pattuglie in servizio, hanno consentito di rinvenire e sequestrare lo scooter (mezzo preso a noleggio), abbandonato nei pressi dell’abitazione del reo il quale, vistosi braccato, ha preferito presentarsi spontaneamente nella caserma del Nucleo Radiomobile a San Giuseppe La Rena.

Il militare rimasto ferito, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, è stato riscontrato affetto da “trauma contusivo arto inferiore destro e sinistro e lombosacrale” con una prognosi di gg. 12 s.c.