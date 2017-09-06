CATANIA: NON SI FERMANO ALL’ALT DEI CC., ARRESTATO E RECUPERATI 6 CLIMATIZZATORI RUBATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato AULINO Daniele, 28enne, catanese, per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.Nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 14:30, una Gazzella, d...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato AULINO Daniele, 28enne, catanese, per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.

Nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 14:30, una Gazzella, durante un servizio di controllo della circolazione stradale, in via Della Concordia ha imposto l’Alt a due individui a bordo di una Toyota Yaris. Il conducente appena giunto in prossimità dei militari, ha accelerato bruscamente la corsa del mezzo. Ne è scaturito, così, un breve e concitato inseguimento alla fine del quale l’auto è stata raggiunta ed il 28enne bloccato, mentre il complice è riuscito a dileguarsi fuggendo a piedi per le vie limitrofe.

Nella circostanza i militari nell’auto hanno rinvenuto 6 climatizzatori marca Zephir, rubati alcuni giorni fa in una ditta nella zona industriale. La refurtiva è stata restituita al responsabile aziendale.

Le indagini sono ancora in corso al fine di identificare il fuggitivo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria..