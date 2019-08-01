95047

CATANIA: NONOSTANTE AGLI ARRESTI DOMICILIARI PASSEGGIAVA TRANQUILLAMENTE IN CITTÀ

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto il pregiudicato 21enne MASCALI Denny Alfio per evasione.I militari nel corso di un servizio finalizza...

01 agosto 2019
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto il pregiudicato

21enne MASCALI Denny Alfio per evasione.

I militari nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio nel centro cittadino hanno riconosciuto il soggetto che passeggiava indisturbato, in violazione alle prescrizioni a cui era sottoposto.

Il reo, dopo le formalità di rito e dopo il procedimento per direttissima, è stato sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.

