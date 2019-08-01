CATANIA: NONOSTANTE AGLI ARRESTI DOMICILIARI PASSEGGIAVA TRANQUILLAMENTE IN CITTÀ
A cura di Redazione
01 agosto 2019 12:54
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto il pregiudicato
I militari nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio nel centro cittadino hanno riconosciuto il soggetto che passeggiava indisturbato, in violazione alle prescrizioni a cui era sottoposto.
Il reo, dopo le formalità di rito e dopo il procedimento per direttissima, è stato sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.