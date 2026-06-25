Catania, notte di spari: 25enne ferito in via Curia, colpi anche a Librino

Un 25enne è stato ferito a una gamba in via Curia. Ore dopo, nuovi colpi esplosi a Librino: trovati numerosi bossoli.

Notte di sparatorie quella trascorsa a Catania.

Intorno all'1 un 25enne è stato 'gambizzato' in via Curia.

Sul posto carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno trovato tre bossoli.

L'uomo, colpito da un proiettile alla gamba destra, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro.

Sono in corso indagini di militari dell'Arma della compagnia Piazza Dante per ricostruire l'esatta dinamica e il movente della sparatoria Numerosi colpi di arma da fuoco, senza danni a cose o persone, sono stati esplosi diverse ore dopo in viale Biagio Pecorino, nel popoloso rione di Librino.

Sul posto è intervenuta la polizia, con agenti delle Volanti della Questura, che ha trovato una ventina di bossoli. Indaga la squadra mobile