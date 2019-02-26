CATANIA: NOVELLINO È IL NUOVO TECNICO
Walter Novellino è il nuovo allenatore del Catania.La società rossazzurra ha ufficializzato in mattinata il nome del sostituto di Andrea Sottil, sollevato dall'incarico in seguito alla sconfitta di Vi...
La società rossazzurra ha ufficializzato in mattinata il nome del sostituto di Andrea Sottil, sollevato dall'incarico in seguito alla sconfitta di Viterbo. Una decisione che arriva dopo il mancato accordo con Carmine Gautieri, sondato dal club nelle ore immediatamente successive all'esonero di Sottil.
Chiuso il dialogo con l'allenatore campano, la dirigenza etnea si è rapidamente orientata altrove trovando in breve l'intesa con Walter Novellino.
Il tecnico di Montemarano (Avellino), 65 anni, dirigerà oggi alle 15 il primo allenamento settimanale. Con lui arriva il collaboratore Simone Tomassoli: i due saranno presentati ufficialmente alla stampa mercoledì alle 12 nella sala congressi di Torre del Grifo Village.