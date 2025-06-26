Catania, nuove nomine sacerdotali: l’Arcivescovo Renna rinnova la guida pastorale della diocesi

Catania, 25 giugno 2025 – L’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, ha reso note una serie di importanti nomine e riconoscimenti all’interno del clero diocesano, a servizio della vita pastoral...

Catania, 25 giugno 2025 – L’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, ha reso note una serie di importanti nomine e riconoscimenti all’interno del clero diocesano, a servizio della vita pastorale e spirituale della Chiesa catanese.

Parroci emeriti

Per l’impegno e il servizio generosamente svolto negli anni, Mons. Renna ha conferito il titolo di Parroco emerito ai Reverendi:

don Vincenzo Algeri

don Amedeo Cantali

don Giuseppe Catalfo

don Deodato Mammana

don Giuseppe Meli

don Aldo Mignemi

Mons. Alfio Santo Russo

don Piero Sapienza

don Carmelo Signorello

Nomine a incarichi diocesani e seminario

Tra gli incarichi di particolare rilievo nella struttura pastorale della diocesi si segnalano:

Vicari foranei : Vicariato X: Rev. Can. Nunzio Mauro Chirieleison Vicariato VIII: Rev. don Salvatore Reina Vicariato XI: Rev. don Salvatore Scuderi

: Seminario Regina Apostolorum : Direttore spirituale: Rev. don Alfio Lipera Educatore: Rev. don Francesco Abate Confessore ordinario: Rev. don Vincenzo Algeri Economo: Geom. Filadelfo Caltabiano

: Altri incarichi diocesani : Direttore Biblioteca Agatina: Rev. don Giovanni Gioacchino Salvatore Mazzeppi Direttore generale per il Diaconato permanente: Rev. don Salvatore Alì

:

Nomine parrocchiali

Numerose le nuove nomine di parroci nelle parrocchie della diocesi, tra cui:

Catania : Madre del Divino Amore: don Orazio Catarraso Santa Maria di Nuovaluce: P. Claudino Inácio Chapenga, PSDP San Leone: don Santo Conti Nostra Signora di Lourdes: don Mario Alberto D’Avola Santi Cosma e Damiano: Can. Salvatore Interlando San Giuseppe al Pigno: P. Francesco Luvarà, MCM Santi Angeli Custodi / SS. Salvatore: don Filippo Maria Rapisarda San Giovanni Battista / Santa Maria della Consolazione (Mascalucia) / Santi Zaccaria ed Elisabetta: don Paolo Riccioli

: Adrano : San Paolo / Maria SS. di tutte le Grazie: don Antonino Milazzo San Francesco / San Giovanni Apostolo e San Sebastiano: don Nicola Petralia

: Belpasso : Santa Maria delle Grazie / Sacro Cuore di Gesù e S. Margherita M. Alacoque: Can. Francesco Nicolosi Corpus Domini: don Alessandro Ronsisvalle

: Bronte : SS. Trinità: don Alfio Daquino Santa Maria del Rosario: don Ivan Incognito

: Gravina di Catania : Sant’Antonio di Padova e chiese annesse: Can. Salvatore Petrolo

: Misterbianco : Divina Misericordia / Sant’Angela Merici: don Salvatore Reina Santa Bernardette: don Deodato Mammana (collaboratore parrocchiale) S. Nicolò: Diac. Alfredo Caltabiano (collaboratore parrocchiale) Santa Maria delle Grazie: don Salvatore Consoli jr (vicario parrocchiale)

: Paternò : Santa Barbara / Santuario omonimo: Can. Salvatore Magrì San Biagio: Can. Antonino Pennisi S. Antonio Abate: Can. Santo Massimo Salamone (amministratore parrocchiale) Ospedale SS. Salvatore: don Placido Di Franco (collaboratore pastorale)

: Sant’Agata Li Battiati : Maria SS. Annunziata e chiese annesse: don Ignazio Coco

: Zafferana Etnea : Maria SS. del Rosario e San Giuseppe: don Gilbert Mukanya Bilolo San Vincenzo Ferreri: don Luigi Settembre

: San Gregorio di Catania : Santa Maria degli Ammalati e chiese annesse: don Placido Andrea Consoli

: Altre nomine significative : Cappellano Casa della Carità: don Vincenzo Algeri Cappellano Suore Domenicane: don Aldo Mignemi Rettori delle chiese Santa Maria della Consolazione (don Salvatore Patanè) e San Sebastiano (don Francesco Mario Platania) Collaboratori parrocchiali: don Piero Sapienza, Diac. Nicolò Coco

:

Nomine precedenti (maggio e giugno 2025)

Si ricordano inoltre alcune nomine già avvenute nei mesi scorsi:

Rev. don Francesco Leonardi – Assistente ecclesiastico Nuova Oari (8 maggio)

Rev. don Dario Sangiorgio – Correttore spirituale Fraternità Misericordia S. Croce (22 maggio)

Rev. Can. Giuseppe Raciti, MCM – Correttore spirituale Misericordie Provinciali Catania (29 maggio)

Rev. don Marco Cuttone – Assistente ecclesiastico CSI Catania (5 giugno)

Rev.mo Can. Vincenzo Branchina – Rettore delle chiese Santa Chiara e Santa Maria della Concordia in Catania (13 giugno)