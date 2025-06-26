Catania, nuove nomine sacerdotali: l’Arcivescovo Renna rinnova la guida pastorale della diocesi
Catania, 25 giugno 2025 – L’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, ha reso note una serie di importanti nomine e riconoscimenti all’interno del clero diocesano, a servizio della vita pastorale e spirituale della Chiesa catanese.
Parroci emeriti
Per l’impegno e il servizio generosamente svolto negli anni, Mons. Renna ha conferito il titolo di Parroco emerito ai Reverendi:
- don Vincenzo Algeri
- don Amedeo Cantali
- don Giuseppe Catalfo
- don Deodato Mammana
- don Giuseppe Meli
- don Aldo Mignemi
- Mons. Alfio Santo Russo
- don Piero Sapienza
- don Carmelo Signorello
Nomine a incarichi diocesani e seminario
Tra gli incarichi di particolare rilievo nella struttura pastorale della diocesi si segnalano:
- Vicari foranei:
- Vicariato X: Rev. Can. Nunzio Mauro Chirieleison
- Vicariato VIII: Rev. don Salvatore Reina
- Vicariato XI: Rev. don Salvatore Scuderi
- Seminario Regina Apostolorum:
- Direttore spirituale: Rev. don Alfio Lipera
- Educatore: Rev. don Francesco Abate
- Confessore ordinario: Rev. don Vincenzo Algeri
- Economo: Geom. Filadelfo Caltabiano
- Altri incarichi diocesani:
- Direttore Biblioteca Agatina: Rev. don Giovanni Gioacchino Salvatore Mazzeppi
- Direttore generale per il Diaconato permanente: Rev. don Salvatore Alì
Nomine parrocchiali
Numerose le nuove nomine di parroci nelle parrocchie della diocesi, tra cui:
- Catania:
- Madre del Divino Amore: don Orazio Catarraso
- Santa Maria di Nuovaluce: P. Claudino Inácio Chapenga, PSDP
- San Leone: don Santo Conti
- Nostra Signora di Lourdes: don Mario Alberto D’Avola
- Santi Cosma e Damiano: Can. Salvatore Interlando
- San Giuseppe al Pigno: P. Francesco Luvarà, MCM
- Santi Angeli Custodi / SS. Salvatore: don Filippo Maria Rapisarda
- San Giovanni Battista / Santa Maria della Consolazione (Mascalucia) / Santi Zaccaria ed Elisabetta: don Paolo Riccioli
- Adrano:
- San Paolo / Maria SS. di tutte le Grazie: don Antonino Milazzo
- San Francesco / San Giovanni Apostolo e San Sebastiano: don Nicola Petralia
- Belpasso:
- Santa Maria delle Grazie / Sacro Cuore di Gesù e S. Margherita M. Alacoque: Can. Francesco Nicolosi
- Corpus Domini: don Alessandro Ronsisvalle
- Bronte:
- SS. Trinità: don Alfio Daquino
- Santa Maria del Rosario: don Ivan Incognito
- Gravina di Catania:
- Sant’Antonio di Padova e chiese annesse: Can. Salvatore Petrolo
- Misterbianco:
- Divina Misericordia / Sant’Angela Merici: don Salvatore Reina
- Santa Bernardette: don Deodato Mammana (collaboratore parrocchiale)
- S. Nicolò: Diac. Alfredo Caltabiano (collaboratore parrocchiale)
- Santa Maria delle Grazie: don Salvatore Consoli jr (vicario parrocchiale)
- Paternò:
- Santa Barbara / Santuario omonimo: Can. Salvatore Magrì
- San Biagio: Can. Antonino Pennisi
- S. Antonio Abate: Can. Santo Massimo Salamone (amministratore parrocchiale)
- Ospedale SS. Salvatore: don Placido Di Franco (collaboratore pastorale)
- Sant’Agata Li Battiati:
- Maria SS. Annunziata e chiese annesse: don Ignazio Coco
- Zafferana Etnea:
- Maria SS. del Rosario e San Giuseppe: don Gilbert Mukanya Bilolo
- San Vincenzo Ferreri: don Luigi Settembre
- San Gregorio di Catania:
- Santa Maria degli Ammalati e chiese annesse: don Placido Andrea Consoli
- Altre nomine significative:
- Cappellano Casa della Carità: don Vincenzo Algeri
- Cappellano Suore Domenicane: don Aldo Mignemi
- Rettori delle chiese Santa Maria della Consolazione (don Salvatore Patanè) e San Sebastiano (don Francesco Mario Platania)
- Collaboratori parrocchiali: don Piero Sapienza, Diac. Nicolò Coco
Nomine precedenti (maggio e giugno 2025)
Si ricordano inoltre alcune nomine già avvenute nei mesi scorsi:
- Rev. don Francesco Leonardi – Assistente ecclesiastico Nuova Oari (8 maggio)
- Rev. don Dario Sangiorgio – Correttore spirituale Fraternità Misericordia S. Croce (22 maggio)
- Rev. Can. Giuseppe Raciti, MCM – Correttore spirituale Misericordie Provinciali Catania (29 maggio)
- Rev. don Marco Cuttone – Assistente ecclesiastico CSI Catania (5 giugno)
- Rev.mo Can. Vincenzo Branchina – Rettore delle chiese Santa Chiara e Santa Maria della Concordia in Catania (13 giugno)