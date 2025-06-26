95047

Catania, nuove nomine sacerdotali: l’Arcivescovo Renna rinnova la guida pastorale della diocesi

Catania, 25 giugno 2025 – L’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, ha reso note una serie di importanti nomine e riconoscimenti all’interno del clero diocesano, a servizio della vita pastoral...

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2025 21:23
Catania, nuove nomine sacerdotali: l’Arcivescovo Renna rinnova la guida pastorale della diocesi -
News
Condividi

Catania, 25 giugno 2025 – L’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, ha reso note una serie di importanti nomine e riconoscimenti all’interno del clero diocesano, a servizio della vita pastorale e spirituale della Chiesa catanese.

Parroci emeriti

Per l’impegno e il servizio generosamente svolto negli anni, Mons. Renna ha conferito il titolo di Parroco emerito ai Reverendi:

  • don Vincenzo Algeri
  • don Amedeo Cantali
  • don Giuseppe Catalfo
  • don Deodato Mammana
  • don Giuseppe Meli
  • don Aldo Mignemi
  • Mons. Alfio Santo Russo
  • don Piero Sapienza
  • don Carmelo Signorello

Nomine a incarichi diocesani e seminario

Tra gli incarichi di particolare rilievo nella struttura pastorale della diocesi si segnalano:

  • Vicari foranei:
    • Vicariato X: Rev. Can. Nunzio Mauro Chirieleison
    • Vicariato VIII: Rev. don Salvatore Reina
    • Vicariato XI: Rev. don Salvatore Scuderi
  • Seminario Regina Apostolorum:
    • Direttore spirituale: Rev. don Alfio Lipera
    • Educatore: Rev. don Francesco Abate
    • Confessore ordinario: Rev. don Vincenzo Algeri
    • Economo: Geom. Filadelfo Caltabiano
  • Altri incarichi diocesani:
    • Direttore Biblioteca Agatina: Rev. don Giovanni Gioacchino Salvatore Mazzeppi
    • Direttore generale per il Diaconato permanente: Rev. don Salvatore Alì

Nomine parrocchiali

Numerose le nuove nomine di parroci nelle parrocchie della diocesi, tra cui:

  • Catania:
    • Madre del Divino Amore: don Orazio Catarraso
    • Santa Maria di Nuovaluce: P. Claudino Inácio Chapenga, PSDP
    • San Leone: don Santo Conti
    • Nostra Signora di Lourdes: don Mario Alberto D’Avola
    • Santi Cosma e Damiano: Can. Salvatore Interlando
    • San Giuseppe al Pigno: P. Francesco Luvarà, MCM
    • Santi Angeli Custodi / SS. Salvatore: don Filippo Maria Rapisarda
    • San Giovanni Battista / Santa Maria della Consolazione (Mascalucia) / Santi Zaccaria ed Elisabetta: don Paolo Riccioli
  • Adrano:
    • San Paolo / Maria SS. di tutte le Grazie: don Antonino Milazzo
    • San Francesco / San Giovanni Apostolo e San Sebastiano: don Nicola Petralia
  • Belpasso:
    • Santa Maria delle Grazie / Sacro Cuore di Gesù e S. Margherita M. Alacoque: Can. Francesco Nicolosi
    • Corpus Domini: don Alessandro Ronsisvalle
  • Bronte:
    • SS. Trinità: don Alfio Daquino
    • Santa Maria del Rosario: don Ivan Incognito
  • Gravina di Catania:
    • Sant’Antonio di Padova e chiese annesse: Can. Salvatore Petrolo
  • Misterbianco:
    • Divina Misericordia / Sant’Angela Merici: don Salvatore Reina
    • Santa Bernardette: don Deodato Mammana (collaboratore parrocchiale)
    • S. Nicolò: Diac. Alfredo Caltabiano (collaboratore parrocchiale)
    • Santa Maria delle Grazie: don Salvatore Consoli jr (vicario parrocchiale)
  • Paternò:
    • Santa Barbara / Santuario omonimo: Can. Salvatore Magrì
    • San Biagio: Can. Antonino Pennisi
    • S. Antonio Abate: Can. Santo Massimo Salamone (amministratore parrocchiale)
    • Ospedale SS. Salvatore: don Placido Di Franco (collaboratore pastorale)
  • Sant’Agata Li Battiati:
    • Maria SS. Annunziata e chiese annesse: don Ignazio Coco
  • Zafferana Etnea:
    • Maria SS. del Rosario e San Giuseppe: don Gilbert Mukanya Bilolo
    • San Vincenzo Ferreri: don Luigi Settembre
  • San Gregorio di Catania:
    • Santa Maria degli Ammalati e chiese annesse: don Placido Andrea Consoli
  • Altre nomine significative:
    • Cappellano Casa della Carità: don Vincenzo Algeri
    • Cappellano Suore Domenicane: don Aldo Mignemi
    • Rettori delle chiese Santa Maria della Consolazione (don Salvatore Patanè) e San Sebastiano (don Francesco Mario Platania)
    • Collaboratori parrocchiali: don Piero Sapienza, Diac. Nicolò Coco

Nomine precedenti (maggio e giugno 2025)

Si ricordano inoltre alcune nomine già avvenute nei mesi scorsi:

  • Rev. don Francesco Leonardi – Assistente ecclesiastico Nuova Oari (8 maggio)
  • Rev. don Dario Sangiorgio – Correttore spirituale Fraternità Misericordia S. Croce (22 maggio)
  • Rev. Can. Giuseppe Raciti, MCM – Correttore spirituale Misericordie Provinciali Catania (29 maggio)
  • Rev. don Marco Cuttone – Assistente ecclesiastico CSI Catania (5 giugno)
  • Rev.mo Can. Vincenzo Branchina – Rettore delle chiese Santa Chiara e Santa Maria della Concordia in Catania (13 giugno)

📎 Scarica documento allegato
Lettera di comunione 6 e Nomine

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047