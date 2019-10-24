95047

CATANIA, OCCUPA UN TERRENO PUBBLICO E CI COSTRUISCE UNA VILLA DI LUSSO

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un pregiudicato catanese L.S. per invasione di terreni pubblici.Il predetto si è reso responsabile di aver illegalmente occupato ai fini abitativi u...

A cura di Redazione Redazione
24 ottobre 2019 15:30
CATANIA, OCCUPA UN TERRENO PUBBLICO E CI COSTRUISCE UNA VILLA DI LUSSO -
News
Condividi

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un pregiudicato catanese L.S. per invasione di terreni pubblici.

Il predetto si è reso responsabile di aver illegalmente occupato ai fini abitativi un appezzamento di terreno pubblico pari a circa 11.000 mq.

Nello specifico, detto appezzamento interessa la via delle Albicocche, lo stradale San Teodoro e la via del Giaggiolo e, fatto di rilievo, detto soggetto ha finanche recintato l’area, con reticolato in ferro, in modo da vietarne l’accesso in modo assoluto e sottraendo, in tal modo, un possibile polmone verde alla collettività.

In detta area, oltre al citato appezzamento di terreno, l’uomo precedentemente aveva già occupato un terreno per ivi costruirvi, senza i dovuti premessi, una villa di lusso, di circa 250 mq., per il quale era già stato indagato in stato di libertà per abuso edilizio e per invasione di terreni pubblici.

In ultimo, rileva che l’uomo in detta area ospita diversi cavalli con allestita stalla, e calessi, ragione per la quale è stata informata l’ASP veterinaria per gli accertamenti del caso.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047