Catania, oggi ancora bollino rosso per il caldo: da mercoledì 2 settembre si scende al giallo
Il livello 3 resta in vigore anche oggi, mentre da domani è previsto il passaggio al livello 1
Il mese di settembre si apre ancora all’insegna del caldo intenso a Catania. Oggi, martedì 1° settembre, resta infatti in vigore il livello 3, bollino rosso, il grado massimo previsto dal sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.
La giornata odierna sarà quindi ancora particolarmente pesante sul fronte delle temperature. Il bollettino indica 29°C alle 8 del mattino, 36°C alle 14 e una temperatura massima percepita di 40°C. Valori che confermano la persistenza di condizioni di forte disagio, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Il livello 3 rappresenta una situazione di ondata di calore con condizioni di elevato rischio per la salute, in particolare per le persone più fragili, gli anziani e chi soffre maggiormente le alte temperature.
La situazione dovrebbe però finalmente iniziare a migliorare da domani, mercoledì 2 settembre. Per Catania è infatti previsto il passaggio dal bollino rosso al livello 1, bollino giallo.
Il caldo non scomparirà del tutto: per mercoledì sono previsti 29°C alle 8, 35°C alle 14 e una temperatura massima percepita di 38°C. Si tratterà comunque di un primo segnale di attenuazione dell’emergenza rispetto alle giornate precedenti.
Dopo una lunga fase caratterizzata da temperature molto elevate, dunque, oggi sarà ancora una giornata da bollino rosso, mentre da domani dovrebbe arrivare un primo alleggerimento dell’allerta, anche se settembre continuerà a presentarsi con temperature decisamente estive.