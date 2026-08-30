Paternò, apre Latin Life Dance: lunedì l’inaugurazione della nuova scuola di danza

Una nuova realtà dedicata alla danza apre le porte a Paternò. Lunedì 31 agosto 2026, alle ore 19:00, sarà inaugurata Latin Life Dance, con la direzione artistica dei maestri Erika Ercolese e Luca Virgillito.

La nuova scuola, che si trova in via Emanuele Bellia 307 a Paternò, nasce dalla passione per la danza e dal desiderio di creare uno spazio nel quale condividere questa disciplina, trasformandola in un’occasione di incontro, crescita e divertimento.

L’inaugurazione permetterà a quanti vorranno partecipare di conoscere da vicino la nuova realtà, visitare gli ambienti e incontrare lo staff. La serata sarà anche l’occasione per brindare insieme all’inizio di questa nuova avventura.

Ampia la proposta della nuova scuola, con attività pensate per bambini, ragazzi e adulti.

Tra le discipline proposte ci sarà il latino americano, con percorsi individuali, in coppia, duo e gruppo. Le attività saranno organizzate per diverse fasce d’età: bambini dai 3 ai 7 anni, ragazzi dagli 8 ai 15 anni e over 18.

Per gli adulti saranno inoltre disponibili corsi di latino americano, balli di gruppo e balli di coppia.

L’offerta di Latin Life Dance non sarà limitata alla danza. Saranno infatti proposti anche corsi di Pilates e attività di potenziamento muscolare pensate appositamente per bambini e ragazzi, con programmi adeguati alle diverse età.

Alla direzione artistica ci saranno i maestri Erika Ercolese e Luca Virgillito, pronti a mettere esperienza e passione a disposizione di chi desidera avvicinarsi al mondo della danza o proseguire il proprio percorso.

Per celebrare l’apertura è stata prevista anche un’iniziativa dedicata a chi deciderà di entrare a far parte della scuola: le nuove iscrizioni effettuate il giorno dell’inaugurazione riceveranno uno speciale gadget in regalo.

L’appuntamento è dunque per lunedì 31 agosto, alle ore 19:00, in via Emanuele Bellia 307 a Paternò, per conoscere Latin Life Dance, scoprire le attività proposte e festeggiare insieme l’inizio della nuova avventura.

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