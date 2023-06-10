CATANIA. OGGI APRE LA SPIAGGIA LIBERA N.3 DELLA PLAIA

Rispettando i tempi stabiliti dall’Amministrazione comunale per l’avvio della stagione balneare, sabato 10 giugno apre ufficialmente i battenti la spiaggia libera n.3 (Stromboli) rigenerata dopo gli i...

Rispettando i tempi stabiliti dall’Amministrazione comunale per l’avvio della stagione balneare, sabato 10 giugno apre ufficialmente i battenti la spiaggia libera n.3 (Stromboli) rigenerata dopo gli interventi di bonifica e l’approntamento di una serie di servizi a mare, gli stessi che negli ultimi anni hanno avuto unanime apprezzamento dei fruitori.

Docce, un’amplissima spiaggia, salvataggio in mare, punto bar attrezzato, raccolta differenziata diffusa e promozione dell’ambiente. Un vero e proprio fiore all’occhiello per catanesi, turisti e visitatori che potranno fruire gratuitamente di servizi di qualità nel mare della plaia.

Appena tre giorni dopo l’apertura della spiaggia libera n.3, toccherà alla n.2 (Vulcano) aprire le porte per il mare libero della plaia con gli stessi servizi e una vasta area parcheggio che nei giorni scorsi è stata bonificata; domenica 18 infine toccherà alla spiaggia libera n.1(Etna), la prima del viale Kennedy provenendo dal faro Biscari.

Nonostante siano già affollate dai bagnanti, necessari ancora gli ultimi ritocchi e apertura ufficiale entro metà prossima settimana, invece, per il solarium di piazza Sciascia, proprio di fronte a piazza Europa e la discesa a mare per disabili di San Giovanni Li Cuti che quest’anno ha anche una piattaforma molto più ampia e una progettazione più sicura e confortevole. Entrambi gli accessi liberi al mare del litorale roccioso avranno il presidio dei bagnini per i salvataggi in mare e saranno dotati di un punto bar-ristoro e uno spazio docce, secondo una formula sperimentata con successo nell’ultimo triennio, con costi sostenibili per il Comune.