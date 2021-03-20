CATANIA, OGGI E DOMANI VACCINAZIONE CON ASTRAZENECA ANCHE SENZA PRENOTAZIONE, LE INFO

Anche l’Hub vaccinale di Catania (all’ex mercato ortofrutticolo) sarà aperto oggi (sabato 20 e domani (domenica 21), dalle ore 18.00 alle ore 22.00, per la somministrazione dei vaccini AstraZeneca ai...

Anche l’Hub vaccinale di Catania (all’ex mercato ortofrutticolo) sarà aperto oggi (sabato 20 e domani (domenica 21), dalle ore 18.00 alle ore 22.00, per la somministrazione dei vaccini AstraZeneca ai soggetti senza patologie gravi e senza altre “fragilità”. così come previsto nell’ambito dell’iniziativa messa in campo dalla Regione Siciliana per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti-Covid riservata ai target 70-79 anni, mondo scuola, forze dell’ordine, soggetti non fragili.

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00, pertanto, coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione, oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno recarsi presso l’Hub vaccinale di Catania e ricevere liberamente il vaccino.

Sarà necessario esibire la tessera sanitaria.