CATANIA: OLTRE 430 MULTE PER ABBANDONO RIFIUTI AD APRILE 2025, SANZIONI PER 144 MILA EURO

Il mese di aprile ha visto un’intensa attività da parte della Sezione Ambientale della Polizia Municipale di Catania, quotidianamente impegnata nella repressione dei reati ambientali e amministrativi...

Il mese di aprile ha visto un’intensa attività da parte della Sezione Ambientale della Polizia Municipale di Catania, quotidianamente impegnata nella repressione dei reati ambientali e amministrativi attraverso controlli mirati sul territorio.

Grazie ad appostamenti strategici effettuati in diverse aree della città — tra cui Via Barcellona, Via Aurora, Via della Regione, l’incrocio tra Via Garibaldi e Via Della Palma, e quello tra Piazza delle Universiadi e Via Licciardi — sono stati colti in flagranza di reato 325 soggetti sorpresi a conferire rifiuti in maniera non conforme. Per ciascuno è stata elevata una sanzione di 333,00 euro, per un totale complessivo di 108.225,00 euro.

Analogo intervento è stato effettuato nella zona sud della città, dove, grazie al sistema di videosorveglianza, sono stati identificati 108 soggetti intenti ad abbandonare rifiuti non conformi. Le sanzioni elevate in quest’ambito ammontano a 35.964,00 euro.

Particolarmente rilevante è stato un episodio avvenuto il 5 maggio in via Ungaretti, nei pressi di un’area già sottoposta a sequestro. Un trentacinquenne è stato sorpreso a bordo di una moto ape carica di rifiuti di varia natura, in prevalenza vetro e materiale ligneo, per un volume stimato di circa 2 metri cubi. Il mezzo, risultato privo di assicurazione, con revisione scaduta e condotto da un soggetto senza patente mai conseguita, è stato sottoposto a sequestro.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella tutela dell’ambiente urbano e soprattutto invita ancora una volta la cittadinanza a rispettare le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti, collaborando attivamente al mantenimento del decoro della città.