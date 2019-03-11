CATANIA: OLTRE UN CHILO DI COCAINA NASCOSTA IN AUTO E PRONTA PER LO SPACCIO, 2 ARRESTATI
La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Cristofaro Angelo Fuselli, 62 anni, e Francesco Minnici, 31 anni,
responsabili, in concorso tra loro, del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Nella tarda serata di sabato 9 marzo, personale della Sezione “Antidroga” notava Fuselli a bordo di uno scooter seguito da un’autovettura Fiat Punto condotta da un uomo, accedere all’interno di un cortile ubicato in via Plebiscito.
Insospettiti, gli agenti dell’Antidroga decidevano di irrompere all’interno dell’area, sorprendendo Minnici intento a rimontare la mascherina anteriore dell’autovettura, dietro alla quale erano stati ricavati appositi vani e Fuselli che, alla vista dei poliziotti, tentava repentinamente di allontanarsi dallo stabile reggendo in mano un plico avvolto nella plastica, risultato contenere n.1 panetto di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 1,167 circa.
Fuselli è stato inoltre trovato in possesso della somma di 420 euro che è stata sequestrata poiché ritenuta provento di attività illecita.
Espletate le formalità di rito, i due uomini sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.