Catania, oltre un chilo di cocaina nascosto nel cofano dell’auto: arrestato 39enne

I Carabinieri seguono i movimenti sospetti di un uomo nel quartiere San Giorgio e lo fermano per un controllo. Nel veicolo scoprono un panetto di cocaina da oltre 1,2 chili e marijuana.

Il costante monitoraggio del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, rappresenta una delle priorità operative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso mirati servizi di osservazione e controllo.

In tale contesto, nel quartiere San Giorgio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato un 39enne catanese, pregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i militari hanno scorto l'uomo alla guida di una utilitaria in via dei Platani e, insospettiti da alcuni suoi atteggiamenti emersi durante l'osservazione, hanno deciso di seguirne discretamente gli spostamenti, attendendo il momento più opportuno per procedere al controllo.

Una volta fermato in sicurezza il veicolo, i Carabinieri hanno identificato il conducente per poi perquisire sia lui che il veicolo: all’interno di un borsello lasciato sul sedile, gli investigatori hanno recuperato 8 grammi di marijuana mentre, ben nascosto nel pannello del cofano, c’era un panetto di cocaina del peso di oltre 1 chilo e 200 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare in carcere.