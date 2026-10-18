Catania, oltre una tonnellata di rifiuti raccolti alla Plaia: 79 sacchi riempiti dai volontari

Sono 1.043 i chili di rifiuti recuperati durante la sesta edizione del Blue Day, l'iniziativa ambientale promossa da Sibeg Coca-Cola e Marevivo.

Oltre una tonnellata di rifiuti rimossa dalla spiaggia della Plaia di Catania. È il risultato della sesta edizione del Blue Day, organizzata da Sibeg Coca-Cola in collaborazione con Marevivo, che si è svolta venerdì 16 ottobre.

Durante la giornata, più di cento dipendenti dell'azienda hanno partecipato alle operazioni di pulizia, alternandosi tra mattina e pomeriggio, con punto di ritrovo alla Spiaggia Libera numero 1.

Il bilancio finale è di 79 sacchi riempiti, per un totale di 1.043 chilogrammi di rifiuti raccolti. I volontari non si sono limitati a rimuovere i materiali più grandi, ma hanno recuperato anche piccoli frammenti dispersi nella sabbia.

Plastica, vetro, alluminio e carta sono stati separati e differenziati con il supporto degli educatori ambientali di Marevivo, che hanno inoltre coinvolto i partecipanti in attività informative dedicate al riciclo, all'economia circolare e alla tutela dell'ambiente marino.

Stefano Siracusa, rappresentante di Marevivo Sicilia, ha sottolineato il valore educativo dell'iniziativa, evidenziando come il coinvolgimento dei dipendenti Sibeg rappresenti da sei anni un esempio concreto di sensibilizzazione ambientale.

Presente anche l'assessore alla Polizia locale del Comune di Catania, Orazio Grasso, intervenuto per portare i saluti del sindaco. L'assessore ha evidenziato come il ritrovamento di una tonnellata di rifiuti sulle spiagge rappresenti un dato preoccupante, riconoscendo tuttavia nell'impegno dei volontari un segnale positivo per il futuro della città.

Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa anche da Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola, che ha ribadito l'importanza di proseguire nel percorso di sensibilizzazione. L'obiettivo, ha osservato, è arrivare un giorno a raccogliere pochissimi rifiuti, segno di una maggiore attenzione da parte di cittadini e turisti.

Il Blue Day si conferma così un appuntamento dedicato alla salvaguardia del territorio e alla promozione di comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente.