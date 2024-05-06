CATANIA. OMETTE DI COMUNICARE IL TRASFERIMENTO DELLE ARMI: DENUNCIATO

Nel corso del servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Centrale hanno proceduto al fermo e controllo di un cittadino catanese di 65 anni.Gli operatori di Volante, a seguito d...

Nel corso del servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Centrale hanno proceduto al fermo e controllo di un cittadino catanese di 65 anni.

Gli operatori di Volante, a seguito di accertamenti hanno constatato che lo stesso era stato segnalato per omessa custodia di armi.

Gli immediati approfondimenti svolti hanno permesso poco dopo di appurare che le armi legalmente detenute, in realtà erano state spostate in luogo differente da quello originario, senza adempiere all’obbligo di legge che ha previsto la denuncia al locale Ufficio di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, dal controllo espletato sul posto da personale del Commissariato, si ha avuto, altresì, modo di constatare che le armi erano custodite in una semplice cassapanca ubicata nel vano d’ingresso dell’abitazione.

Pertanto, avendo trascurato di adoperare, nella custodia delle armi e munizioni, ogni cautela necessaria per impedire che altri ne potessero agevolmente entrare in possesso, gli agenti hanno proceduto al sequestro delle armi e alla denuncia in stato di libertà dell’uomo per omessa custodia delle ormi e omessa comunicazione della variazione del luogo di detenzione.

Lo stesso verrà altresì segnalato alla competente Prefettura per la valutazione in ordine all’eventuale emissione di un decreto di divieto detenzione armi.