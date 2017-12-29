CATANIA: Omicidio del Fortino, arrestato 18enne

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia ha fermato Danilo Guzzetta per l'omicidio di Enzo Carmelo Valenti, assassinato il 20 dicembre scorso.

A Guzzetta sono state contestate le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi e la detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Valenti è morto all'ospedale Vittorio Emanuele per le ferite da arma da fuoco al braccio e al torace.

La polizia, dopo il delitto, accertò che Guzzetta e la vittima avevano avuto una violenta lite perché l'aggressore aveva iniziato una relazione con la ex di Valenti. Rintracciato, Guzzetta ha confessato ed è stato fermato.