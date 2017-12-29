CATANIA: Omicidio del Fortino, arrestato 18enne
CATANIA: Omicidio del Fortino, arrestato 18enne
A cura di Redazione
29 dicembre 2017 15:02
Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia ha fermato Danilo Guzzetta per l'omicidio di Enzo Carmelo Valenti, assassinato il 20 dicembre scorso.
A Guzzetta sono state contestate le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi e la detenzione e porto illegale di arma da fuoco.
Valenti è morto all'ospedale Vittorio Emanuele per le ferite da arma da fuoco al braccio e al torace.
La polizia, dopo il delitto, accertò che Guzzetta e la vittima avevano avuto una violenta lite perché l'aggressore aveva iniziato una relazione con la ex di Valenti. Rintracciato, Guzzetta ha confessato ed è stato fermato.