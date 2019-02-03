CATANIA: OMICIDIO, LA FOLLA INVEISCE CONTRO IL PRESUNTO ASSASSINO - VIDEO

Il corpo di un uomo di 80 anni ucciso utilizzando un corpo contundente è stato trovato in strada, in via Sardegna 15, a Catania. Secondo i primi rilievi della polizia l'anziano potrebbe essere stato a...

Il corpo di un uomo di 80 anni ucciso utilizzando un corpo contundente è stato trovato in strada, in via Sardegna 15, a Catania. Secondo i primi rilievi della polizia l'anziano potrebbe essere stato assassinato in un altro posto rispetto al luogo del ritrovamento del cadavere.

Indaga la squadra mobile della Questura che sta svolgendo accertamenti sulla sfera personale dell'uomo. Sull'omicidio ha aperto un'inchiesta la Procura.

Potrebbe essere stato un figlio della vittima a uccidere l'80enne. E' l'ipotesi della polizia e della Procura che stanno sentendo l'uomo. Secondo questa ricostruzione l'omicida, dopo avere ucciso il padre nell'abitazione di quest'ultimo, avrebbe cercato di 'sbarazzarsi' del cadavere portandolo in strada, ma sarebbe stato visto da alcuni passanti che hanno avvertito la polizia. Alcuni abitanti della zona successivamente avrebbero tentato di aggredirlo, ma è intervenuta la polizia a proteggerlo. Attualmente la squadra mobile e il sostituto procuratore Martina Nunziata Bonfiglio stnno sentendo delle persone negli uffici della polizia.

La vittima si chiamava Gaetano Italia. L'allarme è stato dato alla polizia da una chiamata anonima che segnalava la presenza di un corpo dentro un mobile abbandonato in via Sardegna. Secondo quanto hanno riferito vicini di casa agli investigatori tra il padre e uno dei figli da tempo c'erano continui litigi. Personale della squadra mobile e il sostituto Bonfiglio stanno sentendo familiari della vittima, compreso il figlio sospettato del delitto