CATANIA: Omicidio in piazza Palestro, ucciso un 21enne

Un 21enne incensurato, Enzo Valenti, è stato ferito mortalmente con un colpo di pistola, che gli ha trapassato un braccio e si è fermato nell'addome, sparato la notte scorsa nella zona alta di piazza Palestro, quasi all'incrocio con via Palermo a Catania. Soccorso da alcuni passanti è stato condotto nell'ospedale Vittorio Emanuele dove è morto dopo il ricovero. I soccorritori hanno detto alla polizia di Stato di avere trovato il ferito in strada e di averlo trasportato d'urgenza in ospedale, ma di non avere assistito alla sparatoria. Il padre del 21enne in passato è stato arrestato nell'ambito dell'operazione antidroga Atlantide.

Ed è quello uno degli ambienti che la squadra mobile di Catania, che indaga, sta scandagliando nelle sue indagini.

La dinamica, un solo colpo esploso lateralmente, porterebbe a escludere il coinvolgimento della criminalità organizzata, e a fare credere maggiormente all'ipotesi di una lite o di una 'lezione' da dare a qualcuno.