95047

CATANIA: ONLINE IL BANDO PER 48 POSTI COME OPERATORE SOCIO SANITARIO

CATANIA: ONLINE IL BANDO PER 48 POSTI COME OPERATORE SOCIO SANITARIO

A cura di Redazione Redazione
24 luglio 2018 20:03
CATANIA: ONLINE IL BANDO PER 48 POSTI COME OPERATORE SOCIO SANITARIO -
News
Condividi

Avviata, all'Asp di Catania, la procedura per la copertura di posti di Operatore socio sanitario (OSS), mediante ricollocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, presso l'Azienda sanitaria catanese, appartenente ai profili di Ausiliario specializzato e di Operatore tecnico addetto all'assistenza. "Diamo piena attuazione sia al percorso di riqualificazione professionale intrapreso, sia alle previsioni dell'Atto aziendale e degli atti di programmazione - afferma il direttore generale dell'Asp di Catania, dottor Giuseppe Giammanco -. Ringrazio le Organizzazioni sindacali per le sinergie create e in funzione delle quali si sono superate alcune criticita' contrattuali. Rivolgo il mio grazie anche alla Direzione amministrativa e all'UOC Risorse umane, per il lavoro che va a beneficio dei cittadini, per i servizi loro resi, e dei dipendenti per la loro crescita professionale e la valorizzazione delle competente acquisite".

La procedura di ricollocazione indetta per la copertura di posti di OSS in atto liberi e disponibili nella Dotazione organica, potra' interessare complessivamente 48 dipendenti, di cui 12 OTA e 36 ausiliari specializzati.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 12.00 del 13 agosto.

ULTERIORE INFO QUI 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047