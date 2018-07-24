CATANIA: ONLINE IL BANDO PER 48 POSTI COME OPERATORE SOCIO SANITARIO

Avviata, all'Asp di Catania, la procedura per la copertura di posti di Operatore socio sanitario (OSS), mediante ricollocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, presso l'Azienda sanitaria catanese, appartenente ai profili di Ausiliario specializzato e di Operatore tecnico addetto all'assistenza. "Diamo piena attuazione sia al percorso di riqualificazione professionale intrapreso, sia alle previsioni dell'Atto aziendale e degli atti di programmazione - afferma il direttore generale dell'Asp di Catania, dottor Giuseppe Giammanco -. Ringrazio le Organizzazioni sindacali per le sinergie create e in funzione delle quali si sono superate alcune criticita' contrattuali. Rivolgo il mio grazie anche alla Direzione amministrativa e all'UOC Risorse umane, per il lavoro che va a beneficio dei cittadini, per i servizi loro resi, e dei dipendenti per la loro crescita professionale e la valorizzazione delle competente acquisite".

La procedura di ricollocazione indetta per la copertura di posti di OSS in atto liberi e disponibili nella Dotazione organica, potra' interessare complessivamente 48 dipendenti, di cui 12 OTA e 36 ausiliari specializzati.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 12.00 del 13 agosto.

ULTERIORE INFO QUI