CATANIA: OPERAIO CADE IN UNA VASCA DELL'IMPIANTO, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Ieri pomeriggio, alla XIII Strada della Zona Industriale di Catania, all’interno dell’impianto di depurazione della SIDRA SpA, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, hanno soccorso un dipendente della società che, durante lo svolgimento di attività di manutenzione, era caduto all’interno di una vasca denominata di “riduzione’, al momento vuota e profonda circa 4 metri, per cause in corso di accertamento.

All’arrivo della prima squadra dei Vigili del Fuoco, la persona era già assistita dal personale del Servizio 118.

I vigili del fuoco intervenuti, hanno provveduto alla messa in sicurezza ed al recupero del malcapitato, con tecniche di derivazione Splelo Alpino Fluviale (SAF), ed a consegnarlo ai sanitari dell’eliambulanza, frattanto giunta sul posto per il successivo trasporto presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Sul posto interveniva, altresì, personale della Medicina del Lavoro della Sezione SPRESAL di Catania e militari dell’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza e per dare notiziare dell’incidente sul lavoro all’Autorità Giudiziaria.