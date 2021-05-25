CATANIA, OPERAIO SCIVOLA E RESTA APPESO AD UNA PALMA A 12 METRI DI ALTEZZA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO – FOTO

Stava lavorando su una palma, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio, mantenendo però la lucidità di restare appeso all’albero. Singolare intervento dei vigili del fuoco che questa mattina, intor...

Stava lavorando su una palma, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio, mantenendo però la lucidità di restare appeso all’albero. Singolare intervento dei vigili del fuoco che questa mattina, intorno alle 10, hanno soccorso un operaio rimasto a testa in giù da un’altezza di 12 metri.

Il singolare intervento è stato effettuato in via Etnea all’altezza del civico 575. A supporto è intervenuto anche un elicottero che ha eseguito le fasi del salvataggio. L’operaio, stremato, è stato in recuperato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono buone, se l’è cavata soltanto con un po’ di spavento.