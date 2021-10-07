CATANIA. OPERAZIONE “DOCKS”: ESEGUITI NUMEROSI ORDINI DI CARCERAZIONE

L’operazione “DOCKS”, eseguita il 4 luglio 2017 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica etnea, vide ind...

L’operazione “DOCKS”, eseguita il 4 luglio 2017 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica etnea, vide indagate e destinatarie di misure cautelari 54 persone, suddivise tra figure apicali e semplici affiliati della famiglia mafiosa “Santapaola-Ercolano”, attiva nel capoluogo e con ramificazioni in tutta la provincia etnea, responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti e rapina.

Nei giorni scorsi, in relazione alla suddetta operazione, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a diversi provvedimenti restrittivi disposti dalla Procura Generale presso La Corte di Appello di Catania nei confronti dei seguenti personaggi:

1) BUTTAFUOCO Daniele, nato a Catania il 11/5/1988, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 18, mesi 10 e giorni 24 di reclusione;

2) CALTABIANO Salvatore, nato a Piedimonte Etneo (CT) il 24/7/1976, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione;

3) GIGANTINI Vincenzo, nato a Catania il 30/7/1967, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 5, mesi9 e giorni 6 di reclusione;

4) GIUFFRIDA Armando, nato a Catania il 10/6/1980, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 3, mesi 11 e giorni 17 di reclusione;

5) IUCULANO Francesco, nato a Catania il 12/4/1986, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 5, mesi 3 e giorni 15 di reclusione;

6) LEOTTA Silvana, nata a Catania il 26/12/1976, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 5 e mesi 4 di reclusione;

7) MUSUMECI Domenico, nato a Catania il 23/3/1969, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 10 di reclusione;

8) RUSSO Antonino, nato a Catania il 20/5/1989, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 9 di reclusione;

9) RUSSO Mario, nato a Catania il 18/10/1973, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 1, mesi 11 e giorni 4 di reclusione;

10) SAVOCA Antonino, nato a Catania il 01/12/1990, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 3, mesi 11 e giorni ;

11) STRANO Nicola, nato a Catania il 14/12/1964, poiché deve scontare una pena equivalente ad anni 7, mesi 3 e giorni 9 di reclusione;