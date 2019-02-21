CATANIA: OPPIA DI TACCHEGGIATORI PRESA NEL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE “PORTE DI CATANIA “.

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i siracusani Salvatore MIRAGLIA cl.68 e Giuseppina RUSSO cl.74, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggra...

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i siracusani Salvatore MIRAGLIA cl.68 e Giuseppina RUSSO cl.74, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.

Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dislocati nei diversi centri commerciali di Catania e provincia e i comandi dell’Arma territoriale, stamani i militari di pattuglia hanno potuto bloccare ed ammanettare la coppia di ladri mentre tentava di allontanarsi dall’area commerciale con della merce appena rubata dagli espositori del punto vendita ”AUCHAN”.

La refurtiva, del valore di circa 400 euro, è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.