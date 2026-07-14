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Catania, ordinanza per tutelare gli animali: vietato lasciarli su balconi e terrazzi nelle ore più calde

L’ordinanza del sindaco Enrico Trantino resterà in vigore fino al 30 settembre. Vietato lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione negli spazi esterni esposti al sole dalle 10 alle 19.

A cura di Redazione Redazione
14 luglio 2026 15:04
Catania, ordinanza per tutelare gli animali: vietato lasciarli su balconi e terrazzi nelle ore più calde -
Catania
Dintorni
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Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza per garantire la tutela degli animali durante il periodo estivo e prevenire i rischi legati alle temperature elevate.

Il provvedimento, in vigore fino al prossimo 30 settembre, vieta di detenere o lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazzi, verande, lastrici solari o in altri spazi esterni direttamente esposti ai raggi del sole nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 19.

L’esposizione prolungata alle alte temperature, sottolinea il Comune, può provocare disidratazione, colpi di calore e altre patologie potenzialmente letali per gli animali.

I proprietari e i detentori dovranno garantire in ogni momento acqua fresca e pulita, spazi adeguatamente ombreggiati e ventilati e condizioni ambientali compatibili con le esigenze della specie. Dovrà inoltre essere assicurata una protezione efficace dall’esposizione prolungata ai raggi solari e dagli agenti atmosferici.

Per chi non rispetterà quanto previsto dall’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

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