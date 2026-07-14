Catania, ordinanza per tutelare gli animali: vietato lasciarli su balconi e terrazzi nelle ore più calde

L’ordinanza del sindaco Enrico Trantino resterà in vigore fino al 30 settembre. Vietato lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione negli spazi esterni esposti al sole dalle 10 alle 19.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza per garantire la tutela degli animali durante il periodo estivo e prevenire i rischi legati alle temperature elevate.

Il provvedimento, in vigore fino al prossimo 30 settembre, vieta di detenere o lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazzi, verande, lastrici solari o in altri spazi esterni direttamente esposti ai raggi del sole nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 19.

L’esposizione prolungata alle alte temperature, sottolinea il Comune, può provocare disidratazione, colpi di calore e altre patologie potenzialmente letali per gli animali.

I proprietari e i detentori dovranno garantire in ogni momento acqua fresca e pulita, spazi adeguatamente ombreggiati e ventilati e condizioni ambientali compatibili con le esigenze della specie. Dovrà inoltre essere assicurata una protezione efficace dall’esposizione prolungata ai raggi solari e dagli agenti atmosferici.

Per chi non rispetterà quanto previsto dall’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.