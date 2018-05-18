95047

CATANIA: Ordinati sette nuovi diaconi, tra cui un Paternese

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2018 11:45
ll vescovo Mons.Salvatore Gristina ha ordinato ieri con una cerimonia avvenuta nella Cattedrale di Catania sette nuovi diaconi.

Due nuovi Diaconi Permanenti :

  • Alfio Ranno della Comunità Parrocchiale "San Biagio" di Paternò
  • Andrea Pellegrino della Comunità Parrocchiale "San Nicolò" di Misterbianco

e cinque in  attesa dell'ordinazione presbiterale

  • Ivan Incognito, della Comunità Parrocchiale "San Sebastiano Martire " di Maniace
  • Giosuè Messina, della Comunità Parrocchiale "Santa Maria dell'Elemosina" di Biancavilla
  • Francesco Gennaro della Comunità Parrocchiale "Maria SS. Immacolata" di Tremestieri Etneo
  • Filippo Maria Rapisarda della Comunità Parrocchiale "San Giuseppe" di Pisano Etneo
  • Serafica Gabriele Comunità Parrocchiale "Spirito Santo" di Nicolosi

I diaconi, in un momento di profonda crisi delle vocazioni, contribuiranno all'attività delle parrocchie ordinando il battesimo, conservando l'Eucaristia, benedicendo le Nozze, presiedendo la lettura orante delle Scritture, celebrando le Esequie.

