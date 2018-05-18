CATANIA: Ordinati sette nuovi diaconi, tra cui un Paternese
CATANIA: Ordinati sette nuovi diaconi, tra cui un Paternese
A cura di Redazione
18 maggio 2018 11:45
ll vescovo Mons.Salvatore Gristina ha ordinato ieri con una cerimonia avvenuta nella Cattedrale di Catania sette nuovi diaconi.
Due nuovi Diaconi Permanenti :
- Alfio Ranno della Comunità Parrocchiale "San Biagio" di Paternò
- Andrea Pellegrino della Comunità Parrocchiale "San Nicolò" di Misterbianco
e cinque in attesa dell'ordinazione presbiterale
- Ivan Incognito, della Comunità Parrocchiale "San Sebastiano Martire " di Maniace
- Giosuè Messina, della Comunità Parrocchiale "Santa Maria dell'Elemosina" di Biancavilla
- Francesco Gennaro della Comunità Parrocchiale "Maria SS. Immacolata" di Tremestieri Etneo
- Filippo Maria Rapisarda della Comunità Parrocchiale "San Giuseppe" di Pisano Etneo
- Serafica Gabriele Comunità Parrocchiale "Spirito Santo" di Nicolosi
I diaconi, in un momento di profonda crisi delle vocazioni, contribuiranno all'attività delle parrocchie ordinando il battesimo, conservando l'Eucaristia, benedicendo le Nozze, presiedendo la lettura orante delle Scritture, celebrando le Esequie.
CATANIA: Ordinati sette nuovi diaconi, tra cui un Paternese
CATANIA: Ordinati sette nuovi diaconi, tra cui un Paternese