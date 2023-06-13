CATANIA. ORDINAZIONI ON-LINE E CONSEGNA VELOCE DELLA DROGA: ARRESTATO 21ENNE

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza un giovane di 21 anni incensurato, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti...

Stare all’erta sulle più svariate metodologie di spaccio sfruttando ogni notizia utile al suo contrasto, questo è lo sforzo quotidianamente profuso dai Carabinieri nella lotta alla droga in questa realtà cittadina.

I militari avevano infatti “appreso” che un giovane della cosiddetta “Catania bene”, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per consumatori di “erba”, specializzandosi nella sua consegna “a domicilio” a seguito di specifica richiesta tramite applicazioni di messaggistica sul cellulare.

Immediati gli accertamenti info-investigativi, che hanno consentito ai militari di scoprire che il giovane, sarebbe stato solito effettuare le cessioni nei pressi di un ristorante nella zona di Ognina.

Hanno così guadagnato un buon posto d’osservazione “discreto” ed atteso pazientemente la prima delle consegne che, in verità, è avvenuta intorno alle 21.30, allorchè hanno altresì notato giungere un giovane a bordo di una Mini Cooper il quale, a giudicare dal suo atteggiamento, sembrava essere “in attesa” di qualcuno.

In effetti, dopo pochi minuti si è a sua volta “materializzato” lo spacciatore a bordo della propria Toyota, sulla quale è immediatamente salito anche l’acquirente.

I militari sono così intervenuti bloccando i due, e sottopostili a perquisizione, hanno rinvenuto nella tasca della felpa del nervosissimo 21enne 4 bustine sottovuoto con circa 129 grammi di marijuana, nonché 250 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ovvia ed immediata pertanto una perquisizione nella centralissima via Monfalcone, presso l’abitazione del ragazzo, il quale, su invito dei militari e ben conscio del “guaio” in cui si era cacciato, li ha condotti nella propria stanza da letto prelevando da uno zaino 8 buste in plastica sottovuoto contenenti circa 110 grammi di marijuana ciascuna per un peso complessivo di circa 974 grammi, nonché una macchina per sottovuoto ed il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga, mentre l’ulteriore ricerca dei militari dell’Arma ha consentito il rinvenimento di un bilancino elettronico di precisione.

Il 21enne è stato nell’immediatezza posto agli arresti domiciliari, ove permarrà come disposto dall’Autorità Giudiziaria in occasione dell’udienza di convalida.