CATANIA: ORGANIZZAVA INCONTRI HOT PER LA MOGLIE, ARRESTATO SIRACUSANO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un 51enne di Siracusa, poiché ritenuto responsabile di sfruttamento della prostituzione.

“Sfruttando” l’avvenenza della moglie 50enne ha escogitato un modo per fare soldi facili pubblicando su alcuni siti web di incontri hot il seguente annuncio: “Vera coppia con lei 38 anni molto bella, seleziona 2, massimo 3 single per organizzare piccola gang con partecipanti di almeno 35 anni, aspetto gradevole, puliti e consapevoli di riflettere almeno 150 volte prima di contattarci.

Per chi crede alle favole evitate di contattarci”. Fornendo un numero telefonico mobile e preferendo la comunicazione su WhatsApp ed eventuale appuntamento in Piazza Stesicoro a Catania.

Gli uomini del Nucleo Operativo analizzando il messaggio sono riusciti ad identificare il “manager” seguendone i movimenti fino ad ieri sera quando l’uomo incontrava proprio in Piazza Stesicoro tre uomini.

Dopo un breve conciliabolo si allontanava dal trio per raggiungere un vicino Bed & Breakfast, dove organizzava la stanza per l’incontro, per poi tornare dai clienti e ricevere il denaro concordato 150 euro a persona ed accompagnarli nella camera dalla consorte. Ed ecco materializzarsi i militari dell’Arma che lo hanno fermato con il denaro in tasca appena ricevuto dai tre clienti arrestandolo

La donna ha dichiarato che il marito, se la clientela lo permetteva, assisteva agli incontri come voyeur.