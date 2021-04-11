CATANIA: OTTANTENNE ACCOLTELLATO IN CASA, UN FERMO

La squadra mobile di Catania ha fermato una persona nell'ambito delle indagini sull'omicidio del pensionato Nunzio Nicotra, 80 anni, vedovo, il cui corpo con diverse coltellate era stato trovato il 7...

La squadra mobile di Catania ha fermato una persona nell'ambito delle indagini sull'omicidio del pensionato Nunzio Nicotra, 80 anni, vedovo, il cui corpo con diverse coltellate era stato trovato il 7 aprile scorso nel monolocale dove abitava, non lontano dall'ospedale Garibaldi centro.

La polizia aveva fatto la scoperta dopo le segnalazioni di alcuni vicini di casa che non lo vedevano uscire da giorni.

Il primo esame medico legale aveva portato a ipotizzare che si trattasse di un suicidio, ma un successivo approfondimento, con lesioni di arma da taglio, oltre che alla giugulare, all'addome e alla testa, anche alle spalle. L

e indagini della squadra mobile hanno portato alla ricostruzione del delitto, che sarebbe maturato all'interno della cerchia delle conoscenze della vittima, e hanno portato all'identificazione del presunto omicida che è stato fermato.

La Procura di Catania ha presentato richiesta di convalida del provvedimento restrittivo, che è al vaglio del Gip. (ANSA).