CATANIA, PALPEGGIA UNA DONNA E SCAPPA VIA, ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 37 anni, incensurato, poiché ritenuto responsabile di violenza sessuale.È stata una pattuglia del N...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 37 anni, incensurato, poiché ritenuto responsabile di violenza sessuale.

È stata una pattuglia del Nucleo Operativo, impegnata ieri sera in un servizio anticrimine nel centro cittadino, ad udire le urla della donna – catanese di 44 anni – che chiedeva aiuto mentre rincorreva un uomo in via Antonino di Sangiuliano, angolo via Coppola, che poco prima l’aveva aggredita allo scopo di toccarla nelle parti intime.

I militari, bloccato e ammanettato l’uomo, inseguito per una cinquantina di metri, hanno tranquillizzato la donna in evidente e comprensibile stato di agitazione.

L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.