CATANIA Catania, parcheggi per disabili nel mirino: oltre 300 revocati, altri 200 sotto controllo

Non finiscono i controlli: altri 200 parcheggi sotto esame per verificare i requisiti.

Il Comune di Catania prosegue il piano di verifica e riordino degli stalli di sosta riservati e personalizzati per le persone con disabilità, con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo degli spazi pubblici e restituire alla sosta libera i posti non più giustificati dai requisiti previsti.

Con l’ordinanza dirigenziale numero 1209 del 24 ottobre 2026, il comandante della Polizia Locale, Diego Peruga, ha disposto la revoca di ulteriori 100 stalli personalizzati, individuati a seguito di accertamenti sulla permanenza delle condizioni che ne avevano consentito l’assegnazione.

Le verifiche hanno riguardato situazioni in cui i titolari del beneficio sono deceduti, hanno trasferito la propria residenza o hanno lasciato il domicilio che giustificava la disponibilità del parcheggio riservato, facendo venir meno i presupposti per il mantenimento dell’autorizzazione.

L’attività di controllo ha interessato complessivamente oltre mille posizioni, attraverso l’esame della documentazione agli atti e le verifiche effettuate mediante il collegamento con l’anagrafe comunale.

Il provvedimento appena adottato si inserisce in un percorso di razionalizzazione avviato dall’inizio dell’anno, che ha già portato alla revoca di oltre 300 stalli personalizzati. Un risultato che, tradotto in termini concreti, equivale ad aver creato un parcheggio diffuso con più di 300 posti auto distribuiti in diversi punti della città, recuperando spazi precedentemente sottratti alla sosta ordinaria.

La revoca amministrativa non comporterà, tuttavia, l’immediata disponibilità materiale dei nuovi posti: Amts provvederà a rimuovere la segnaletica verticale e orizzontale relativa agli stalli interessati, consentendo così il ripristino della sosta libera e rendendo pienamente effettivi gli esiti dei provvedimenti.

L’attività della Polizia Locale non si ferma alle posizioni già definite. Sono infatti in corso ulteriori accertamenti su ulteriori 200 stalli, per verificare se sussistano ancora le condizioni necessarie al mantenimento delle assegnazioni e procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, agli eventuali provvedimenti di revoca.

«Ci congratuliamo con il comandante Diego Peruga e tutto il personale della Polizia Locale – hanno detto il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla Polizia Locale, Orazio Grasso – per il delicato e importante lavoro che consente di riportare ordine e correttezza nella gestione degli spazi pubblici. È un’attività importante perché elimina situazioni non più legittimate dai requisiti previsti e restituisce alla collettività posti auto utili in una città nella quale la disponibilità di parcheggi rappresenta un’esigenza concreta. Il nostro obiettivo è assicurare che ogni spazio riservato sia destinato esclusivamente a chi ne ha effettivamente diritto, tutelando le persone con disabilità e, nello stesso tempo, garantendo un utilizzo equo delle aree di sosta».

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