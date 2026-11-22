Catania, parcheggiatore abusivo arrestato due volte in 48 ore: finisce in carcere

Il 27enne di Lentini, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato sorpreso dalla Polizia tra Villa Pacini e via Plebiscito. Ha tentato la fuga in entrambe le occasioni.

Ha continuato a violare le prescrizioni derivanti dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza applicata nei suoi confronti e, per questa ragione, è stato arrestato due volte dalla Polizia di Stato nell’arco di appena 48 ore, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, un 27enne originario di Lentini, è stato individuato dai poliziotti della squadra volanti e motovolanti della Questura di Catania mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo, molestando alcuni conducenti alla ricerca di un parcheggio negli stalli previsti per la sosta libera e gratuita. Già noto per i suoi numerosi precedenti, i poliziotti a bordo delle moto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno fermato prima nei pressi di Villa Pacini e, appena poche ore dopo, in un tratto di via Plebiscito.

Nella prima circostanza, non appena si è reso conto della presenza della pattuglia della Polizia, il 27enne ha tentato di scappare, provando a confondersi tra un gruppo di turisti presenti nel centro di Catania, ma i poliziotti lo hanno raggiunto e arrestato per la violazione della misura di prevenzione che prevede il divieto di soggiornare nel Comune di Catania e il divieto di esercitare l’attività illecita di guardiamacchine. Informato il PM di turno, l’uomo stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

A distanza di poche ore, però, in spregio alle prescrizioni applicati nei suoi confronti, l’uomo è stato visto nuovamente a Catania, questa volta nella zona di via Plebiscito. Anche in questa circostanza, il 27enne ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno nuovamente arrestato per la medesima ragione. Al termine dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.