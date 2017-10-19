CATANIA: PARCHEGGIATORE ABUSIVO ARRESTATO PER MINACCE

Nella serata di ieri veniva tratto in arresto per tentata estorsione LUCIOTTI Emanuele (classe 1972).Nello specifico, alle ore 21:15 circa, un equipaggio di volante veniva inviato in questa piazza Car...

Nella serata di ieri veniva tratto in arresto per tentata estorsione LUCIOTTI Emanuele (classe 1972).

Nello specifico, alle ore 21:15 circa, un equipaggio di volante veniva inviato in questa piazza Carlo Alberto a seguito di segnalazione da parte di una donna in difficoltà, la quale si era rifiutata di dare del denaro ad un parcheggiatore abusivo.

La stessa riferiva agli operatori giunti sul posto di essere impaurita dal comportamento del parcheggiatore, il quale poco prima l’aveva seguita fino al punto in cui era parcata la sua auto e la aveva fermata minacciando di danneggiarle l’auto.

Si procedeva, pertanto, a trarre in arresto il LUCIOTTI per tentata estorsione e a notificargli l’ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo di esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo con relativa confisca dei proventi.

Dei fatti suesposti veniva notiziato il P.M. di turno, il quale convalidava l’arresto e disponeva l’immediata liberazione del soggetto.