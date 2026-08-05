Catania, parcheggiatore abusivo colpisce un vigile con una pietra: frattura all’occhio

Aggredito sul lungomare della Plaia dopo aver intimato all’uomo di interrompere l’attività abusiva: l’agente ha riportato una frattura nella zona orbitale

Un agente della Polizia Locale di Catania è stato aggredito nel pomeriggio di ieri da un parcheggiatore abusivo sul lungomare della Plaia.

Secondo una prima ricostruzione, il vigile urbano avrebbe invitato l’uomo a interrompere l’attività illegale. A quel punto, il parcheggiatore abusivo avrebbe reagito con violenza, raccogliendo da terra una grossa pietra e colpendo l’agente alla fronte, nella zona vicina a un occhio.

Il vigile è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania. Dopo gli accertamenti dei sanitari, gli è stata riscontrata una frattura nella zona orbitale dell’occhio.

L’aggressore è stato bloccato dagli altri agenti della Polizia Locale presenti sul posto. Considerato il suo forte stato di alterazione psicologica, l’uomo è stato successivamente sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi e sui rischi affrontati dagli agenti impegnati nei controlli del territorio e nel contrasto alle attività illegali.