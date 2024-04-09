CATANIA, PARCHEGGIATORE ABUSIVO MINACCIA AUTOMOBILISTA: ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale delle Volanti è stato inviato in Piazza Turi Ferro, a seguito della segnalazione di un parcheggiatore abusivo extracomunitario alquanto molesto. Giunti sul post...

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale delle Volanti è stato inviato in Piazza Turi Ferro, a seguito della segnalazione di un parcheggiatore abusivo extracomunitario alquanto molesto.

Giunti sul posto gli Agenti hanno identificato il richiedente, un cittadino catanese ventiseienne, che ha riferito loro che poco prima un extracomunitario che stava svolgendo l’attività di posteggiatore abusivo, l'aveva minacciato dopo essersi rifiutato di consegnargli il denaro.

Contestualmente ha indicato agli operatori l'autore della minaccia che, alla vista della Volante, si è allontanato repentinamente. Il soggetto è stato subito raggiunto, bloccato ed identificato, un pregiudicato sudanese quarantunenne, senza fissa dimora.

L’uomo risultava essere sottoposto al DACUR, il provvedimento in base al quale il Questore gli ha vietato la frequentazione di determinate vie e zone della città, tra le quali rientrava proprio la piazza Turi Ferro.

Il cittadino richiedente ha riferito agli Agenti di aver subito altre volte minacce, anche alla propria incolumità personale con contestuali danneggiamenti dell'auto da parte della stessa persona.

Nel pomeriggio di ieri, dopo l'ennesimo tentativo di estorsione, il giovane richiedente esasperato ha deciso di chiudersi all’interno dell'auto e di richiedere l'intervento di una Volante che, giunta sul posto, ha provveduto subito a bloccare il soggetto.

Anche la preziosa collaborazione di un altro cittadino che ha assistito all’evento e che, ha fornito delle utili indicazioni agli Agenti, ha così permesso di trarre il parcheggiatore abusivo in arresto per il reato di tentata estorsione e di condurlo previe interlocuzioni con il P.M. di turno presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida.

Lo straniero è stato anche deferito allo stato libero per l’inottemperanza al DACUR.