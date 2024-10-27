CATANIA, PARCO AUTO SEMPRE PIÙ ANZIANO: ETÀ MEDIA DELLE VETTURE A 13 ANNI E 10 MESI

Il parco circolante in provincia di Catania è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle sue strade è arrivata a settembre 2024 a 13 anni...

Il parco circolante in provincia di Catania è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle sue strade è arrivata a settembre 2024 a 13 anni e 10 mesi, addirittura il 2,9% in più rispetto ad un anno prima.

A livello regionale, l’età media delle autovetture è pari a 13 anni e 6 mesi, valore che fa guadagnare alla Sicilia il quarto posto in Italia per anzianità.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che le auto più “vecchie” circolano a Enna, dove a settembre 2024 l’età media era pari a 15 anni e 5 mesi, seguite da quelle di Caltanissetta (14 anni e 3 mesi) e Agrigento (13 anni e 11 mesi).

Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Catania (13 anni e 10 mesi), Ragusa (13 anni e 8 mesi), Messina (13 anni e 7 mesi) e Trapani (13 anni e 5 mesi). Siracusa e Palermo, a pari merito, sono risultate essere le aree della Sicilia dove circolano le auto più “giovani” (12 anni e 11 mesi).

L’anzianità di una vettura, oltre ad essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto? La risposta è sì. Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato** e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia il premio medio pagato con l’anzianità del veicolo.

Con un’età media di 10 anni la tariffa da sostenere per l’Rc auto è di circa 206 euro, dato che sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 284 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni. Una differenza del 38% in quattro anni.