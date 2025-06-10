CATANIA. PASSEGGIA PER STRADA CON UNA BALESTRA SOTTO UNA COPERTA: INTERVIENE LA POLIZIA

Passeggiava tra le vie della città tenendo in mano una busta in plastica con all’interno una balestra. L’uomo, un catanese di 43 anni, è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato per porto ing...

Passeggiava tra le vie della città tenendo in mano una busta in plastica con all’interno una balestra. L’uomo, un catanese di 43 anni, è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attenzione dei poliziotti della squadra volanti, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo del territorio, è stata richiamata dall’atteggiamento tenuto dal 43enne, individuato mentre stava attraversando via Sturiale. In una mano teneva saldamente una busta con sopra una coperta, come a voler nascondere un grosso oggetto.

L’uomo è stato fermato dai poliziotti per essere controllato. Non appena gli agenti della Questura di Catania si sono avvicinati, l’uomo ha cominciato ad agitarsi e a manifestare una certa insofferenza, motivata, evidentemente, dal contenuto della busta. Infatti, all’interno del sacchetto i poliziotti hanno trovato una grande balestra, con le relative cartucce di ricarica. Inoltre, l’uomo aveva con sé un coltellino dalla lama di sei centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni.

Tutti gli oggetti trovati sono stati sequestrati dai poliziotti in quanto portati fuori dall’abitazione senza un giustificato motivo, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.