CATANIA, PASSEGGIAVA IN BICI CON LA MARIJUANA

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno denunciato un 57enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Incessantemente impegnati a stanare le loro “prede” i Lupi questa volta sono andati a segno in via Rosso di San Secondo, laddove, nel transitare in strada, hanno deciso di sottoporre a controllo il 57enne che, peraltro, alla loro vista ha subito manifestato un’agitazione tale da perdere quasi l’equilibrio sulla bici elettrica a bordo della quale passeggiava.

I militari hanno effettuato una perquisizione personale d’iniziativa nei confronti del ciclista, rinvenendo e sequestrando due dosi di “marijuana amnesia” in una tasca dei pantaloni e altri 5 involucri contenenti complessivamente 27 grammi della medesima sostanza nella tasca destra del giubbotto.

Nell’altra tasca l’uomo teneva separatamente la somma contante dell’importo complessivo di 200 euro, ritenuta provento dello spaccio e sottoposta pertanto a sequestro.

La perquisizione, inevitabilmente per il 57enne, si è estesa anche alla sua abitazione dove, all’esito delle attività di ricerca i militari hanno rinvenuto su un ripiano della libreria della camera dal letto dell’uomo, occultata in un contenitore di plastica, altri 3 grammi di “marijuana amnesia”.