CATANIA: PASTICCERE RUBAVA PRODOTTI DA UN BAR PER RIVENDERLI E REGALARLI, ARRESTATO

Nella giornata di ieri, a seguito di reiterate denunce sporte dai titolari di un noto Bar Ristorante ubicato in una zona centrale di Catania, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha indagato in stato di libertà un soggetto, tale G.S., pasticcere di detto bar, per furto di merce varia all’interno di detto esercizio.

A seguito di mirata attività investigativa, è emerso che l’uomo, dipendente da diversi anni, da molto tempo era solito rubare prodotti di pasticceria per poi regalarli a terzi e/o venderli ad altre attività commerciali.

Effettivamente, i poliziotti hanno individuato un’attività commerciale ove detti prodotti venivano venduti e, a tal riguardo, i titolari hanno confermato di acquistare (in nero) prodotti di pasticceria dal soggetto in questione; per tali motivi verrà data comunicazione agli organi competenti, Ufficio delle Entrate e Guardia di Finanza.

In base alle denunce sporte dei titolari, il danno arrecato all’esercizio bar in argomento è rilevante anche per i costi elevati dei prodotti rubati che vanno dai sacchi di pistacchio che costano oltre 100 euro a confezione, a prodotti di marca, colombe, uova di pasqua, liquori ed altro ancora.

L’uomo, avendo la fiducia dei titolari, aveva le chiavi del locale dove vi entrava anche di notte, prima di iniziare l’attività lavorativa facendosi coadiuvare, tra l’altro e in taluni casi, anche da un complice.

Si rappresenta infine che nella mattinata di ieri, dopo l’ennesimo furto, la merce rubata è stata rinvenuta all’interno dell’autovettura del pasticcere parcata nei pressi di detto bar.