CATANIA, PASTORE TEDESCO CADE E RESTA INCASTRATO, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 3,30 della notte scorsa, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania ha ricevuto una richiesta di aiuto per un cane in difficoltà in c.da Lannara a Militello Val di Catania.

Si trattava di "Fero", una pastore tedesco caduto e rimasto incastrato tra la recinzione di un box ed un muretto, che aveva anche difficoltà a respirare per lo spazio angusto nel quale si era venuto a trovare.

Si è reso necessario smontare il pannello della recinzione in ferro per poterlo raggiungere, imbracare e trarlo in salvo.

Fero, un cane da ricerca in maceria in "pensione", vista la sua età, è stato coì riabbracciato dal suo proprietario, dopo aver ricevuto le "coccole" di tutta la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti.