CATANIA: PAURA ALLA PLAYA SI CERCANO DISPERSI IN MARE, MORTA UNA DONNA
A cura di Redazione
08 giugno 2018 14:10
AGGIORNAMENTO
Una giovane donna è deceduta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Proseguono le ricerche di un altra persona
FLASH
Momenti di paura alla Playa di Catania,dove in questi momenti è in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco per persone in difficoltà in mare.
Sul litorale etneo stanno operando un elicottero dei vigili del fuoco, una squadra del nucleo sommozzatori e una squadra da terra.
Secondo le prime notizie si stanno cercando ben 2 persone che avrebbero fatto perdere le proprie tracce, probabilmente a causa del forte vento e della avverse condizioni marittime.
IN AGGIORNAMENTO