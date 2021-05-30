CATANIA, PAURA PER UN 17ENNE: RINTRACCIATO E RICONSEGNATO AI GENITORI DAI VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di oggi è scattato un allarme per un diciassettenne con "esigenze speciali" che si era allontanato dai propri genitori mentre di trovavano nei pressi del litorale della plaia di Catania...

Nel pomeriggio di oggi è scattato un allarme per un diciassettenne con "esigenze speciali" che si era allontanato dai propri genitori mentre di trovavano nei pressi del litorale della plaia di Catania.

Sono scattate le ricerche via terra, con una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, e via mare con personale della Sezione Navale e del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania.

Il ragazzo è stato trovato incolume e solo un po’ disorientamento nei pressi dell’Oasi del Simeto ed è stato accompagnato dai genitori con un gommone, via mare.

Il personale della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco ha voluto dedicare questo “lieto fine” al collega Riccardo Sgroi, persona sensibile e particolarmente attenta alle esigenze delle persone “speciali”, recentemente venuto a mancare dopo una strenua quanto impari lotta contro il Covid.